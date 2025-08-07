A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Maria Botelho Moniz brilha em vermelho na gala do Big Brother Verão com look de famosa designer portuguesa

Maria Botelho Moniz vive um dos momentos mais felizes da sua vida, e foi durante uma conversa com Cláudio Ramos, no "Dois às 10", que acabou por se emocionar ao responder a uma pergunta simples, mas profunda.

Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas especiais do programa “Dois às 10” desta quinta-feira, 7 de agosto, onde conversou com Cláudio Ramos sobre o sucesso do “Big Brother Verão”, que apresenta desde 30 de junho.

Durante a conversa, a apresentadora assumiu que está a viver um verdadeiro “sonho” profissional, mas foi uma pergunta inesperada do colega e amigo que acabou por deixá-la visivelmente emocionada: “O que é que te falta?”, questionou Cláudio.

Maria respondeu de imediato: “Nada, por mim está feito. Tenho a família que sempre sonhei, o trabalho que sempre sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas e amigos de coração do mundo, uma família maravilhosa... Por mim está bom. Se fosse agora, ia feliz.”

Cláudio relembrou ainda o percurso de Maria, sobretudo o último ano: “Se há um ano te dissessem que estavas aqui sentada com este discurso, acreditavas?”

A resposta foi sincera e comovente: “Não. Nunca na vida… Estamos em agosto? Ui, não, nem pensar. Nunca acreditaria. As voltas — isto nem são voltas, são cambalhotas — que a vida dá… Nunca acreditaria que estaria tão feliz. Mas estou.”

Atualmente, Maria Botelho Moniz vive uma das fases mais felizes da sua vida, entre o sucesso profissional e a estabilidade emocional ao lado do noivo Pedro Bianchi Prata e do pequeno Vicente, o filho de ambos.