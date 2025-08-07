A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:01

Maria Botelho Moniz vive um dos momentos mais felizes da sua vida, e foi durante uma conversa com Cláudio Ramos, no "Dois às 10", que acabou por se emocionar ao responder a uma pergunta simples, mas profunda.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas especiais do programa “Dois às 10” desta quinta-feira, 7 de agosto, onde conversou com Cláudio Ramos sobre o sucesso do “Big Brother Verão”, que apresenta desde 30 de junho.

Durante a conversa, a apresentadora assumiu que está a viver um verdadeiro “sonho” profissional, mas foi uma pergunta inesperada do colega e amigo que acabou por deixá-la visivelmente emocionada: “O que é que te falta?”, questionou Cláudio.

Maria respondeu de imediato: “Nada, por mim está feito. Tenho a família que sempre sonhei, o trabalho que sempre sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas e amigos de coração do mundo, uma família maravilhosa... Por mim está bom. Se fosse agora, ia feliz.”

Cláudio relembrou ainda o percurso de Maria, sobretudo o último ano: “Se há um ano te dissessem que estavas aqui sentada com este discurso, acreditavas?”

A resposta foi sincera e comovente: “Não. Nunca na vidaEstamos em agosto? Ui, não, nem pensar. Nunca acreditaria. As voltas — isto nem são voltas, são cambalhotas — que a vida dá… Nunca acreditaria que estaria tão feliz. Mas estou.”

Atualmente, Maria Botelho Moniz vive uma das fases mais felizes da sua vida, entre o sucesso profissional e a estabilidade emocional ao lado do noivo Pedro Bianchi Prata e do pequeno Vicente, o filho de ambos.

Temas: Big brother verao Maria Botelho Moniz Claudio ramos Dois às 10

RELACIONADOS

Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

Noivo de Maria Botelho Moniz quebra «pacto» com a apresentadora e deixa-a emocionada

A Não Perder

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Hoje às 17:00

Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

Hoje às 16:30

Evite que as uvas fiquem enrugadas com estes truques

Hoje às 16:00

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Hoje às 15:30

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Hoje às 15:00

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Hoje às 14:30

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Hoje às 14:24
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46

Fanny Rodrigues e irmã deixam de se seguir e apagam registos juntas nas redes sociais

Ontem às 10:34

Cláudio Ramos confronta Rafael Bailão: «Tu és homossexual?»

Hoje às 10:28

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Hoje às 12:06

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

Ontem às 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Hoje às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

Ontem às 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

Ontem às 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

Ontem às 08:46

Fotos

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Hoje às 17:00

Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

Hoje às 16:30

Evite que as uvas fiquem enrugadas com estes truques

Hoje às 16:00

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Hoje às 15:30