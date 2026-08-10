Furiosa. Mariana Sá descobre o que Hugo disse sobre si: «Tenho pena de só ter chamado anão e burro»

Muitos se queixam da água fria no Algarve. Mas, nesta praia aqui ao lado, o mar chega aos 30ºC

Mariana Sá foi expulsa do Big Brother Verão e, já fora da casa, acabou por descobrir as declarações de Hugo Pereira, com quem se envolveu no passado. A reação da concorrente não se fez esperar e foi marcada pela revolta.

Depois de ouvir a versão do ex-concorrente do Secret Story 10, Mariana mostrou-se indignada e garantiu ter provas que, segundo afirma, contradizem algumas das declarações feitas por Hugo.

«Tenho pena de só ter chamado anão e burro», atirou Mariana Sá, numa reação particularmente dura aos comentários do ex-concorrente.

Recorde-se que, durante a permanência na casa, Mariana tinha contado a Miguel alguns detalhes sobre o envolvimento que manteve com Hugo. Na altura, descreveu-o como «um anão» e «um burro», revelando ainda que tinha decidido envolver-se com ele depois de uma situação que considerou particularmente desagradável com outra pessoa.

Hugo apresentou a sua versão

Depois de tomar conhecimento das declarações de Mariana, Hugo Pereira reagiu no Diário do Big Brother Verão e começou por negar algumas das afirmações feitas pela concorrente. «Conheci a Mariana através de amigos. Não me apaixonei. Isso não é verdade», garantiu.

O ex-concorrente confirmou, contudo, que Mariana lhe pagou uma viagem a um amigo seu, considerando que a forma como a situação foi relatada pela concorrente não foi correta.

Sobre o envolvimento entre os dois, Hugo foi igualmente direto: «Envolvemo-nos uma vez. Isto de ela estar a dizer que liguei... isso é mentira, não aconteceu. Estive com a Mariana uma vez só.»

Hugo revelou ainda que, segundo a sua versão dos acontecimentos, Mariana o terá contactado insistentemente. «A Mariana, no fim das noites, decidia sair mais cedo para me seguir. Tenho o registo de 30 e tal chamadas numa noite. Ligou-me imensas vezes», afirmou.

O ex-concorrente garantiu também ter ficado profundamente magoado com a forma como Mariana falou sobre ele. «Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar. Magoa-me, deixa-me triste», confessou.

Agora, depois de conhecer a versão apresentada por Hugo, Mariana Sá promete não deixar as acusações sem resposta e garante ter provas para sustentar aquilo que contou