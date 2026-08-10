Furiosa. Mariana Sá descobre o que Hugo disse sobre si: «Tenho pena de só ter chamado anão e burro»

Mariana Sá foi expulsa do Big Brother Verão e, já fora da casa, acabou por descobrir as declarações de Hugo Pereira, com quem se envolveu no passado. A reação da concorrente não se fez esperar e foi marcada pela revolta.
Depois de ouvir a versão do ex-concorrente do Secret Story 10, Mariana mostrou-se indignada e garantiu ter provas que, segundo afirma, contradizem algumas das declarações feitas por Hugo.
«Tenho pena de só ter chamado anão e burro», atirou Mariana Sá, numa reação particularmente dura aos comentários do ex-concorrente.
Recorde-se que, durante a permanência na casa, Mariana tinha contado a Miguel alguns detalhes sobre o envolvimento que manteve com Hugo. Na altura, descreveu-o como «um anão» e «um burro», revelando ainda que tinha decidido envolver-se com ele depois de uma situação que considerou particularmente desagradável com outra pessoa.
Hugo apresentou a sua versão
Depois de tomar conhecimento das declarações de Mariana, Hugo Pereira reagiu no Diário do Big Brother Verão e começou por negar algumas das afirmações feitas pela concorrente. «Conheci a Mariana através de amigos. Não me apaixonei. Isso não é verdade», garantiu.
O ex-concorrente confirmou, contudo, que Mariana lhe pagou uma viagem a um amigo seu, considerando que a forma como a situação foi relatada pela concorrente não foi correta.
Sobre o envolvimento entre os dois, Hugo foi igualmente direto: «Envolvemo-nos uma vez. Isto de ela estar a dizer que liguei... isso é mentira, não aconteceu. Estive com a Mariana uma vez só.»
Hugo revelou ainda que, segundo a sua versão dos acontecimentos, Mariana o terá contactado insistentemente. «A Mariana, no fim das noites, decidia sair mais cedo para me seguir. Tenho o registo de 30 e tal chamadas numa noite. Ligou-me imensas vezes», afirmou.
O ex-concorrente garantiu também ter ficado profundamente magoado com a forma como Mariana falou sobre ele. «Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar. Magoa-me, deixa-me triste», confessou.
Agora, depois de conhecer a versão apresentada por Hugo, Mariana Sá promete não deixar as acusações sem resposta e garante ter provas para sustentar aquilo que contou