Fora do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro arrasa colega de programa: «É uma grande falsa»

Já longe da casa do "Big Brother Verão", Mariana Salgueiro não poupou críticas a alguns dos antigos colegas de jogo. Se com Joana mostrou desilusão pelas palavras que lhe foram dirigidas, foi sobre Raquel que deixou as declarações mais duras.

«Nem me fale dessa senhora...», começou por dizer a concorrente expulsa a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10. Mariana explicou que, numa fase inicial, até simpatizou com Raquel devido ao interesse comum pela espiritualidade. «Eu de princípio até gostei dela, porque ela tem os ideais sobre espiritualidade que a minha amiga tem e me tem ajudado. Disse-lhe logo que a ia apresentar», recordou.

No entanto, a opinião mudou completamente ao longo da convivência. «Só que é como a Joana disse, desde o primeiro dia viu logo que não é aquela pessoa. Ela é uma grande falsa, só. Ah, e outra coisa, é super manipuladora», afirmou.

A ex-concorrente falou ainda da proximidade entre Raquel e Nuno dentro da casa, garantindo que o concorrente já se mostrava incomodado com a insistência da colega. «Coitado do rapaz, ele já nem lhe liga nenhuma. Ele foge dela», atirou.

Mariana terminou com mais uma crítica à antiga companheira de jogo. «A Raquel é uma pessoa tóxica, mas ela acha que toda a gente é tóxica com ela», concluiu.