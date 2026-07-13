Fora do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro é surpreendida com informação dada por Maria Botelho Moniz: «Só têm o que merecem»

Mariana Salgueiro foi a concorrente expulsa da mais recente gala do "Big Brother Verão". Já fora da casa, a ex-participante teve oportunidade de comentar aquilo que espera os antigos colegas.

À chegada ao estúdio, Mariana conversou com Maria Botelho Moniz, que lhe revelou em primeira mão um detalhe sobre a nova prova semanal. «A prova semanal desta semana é uma prova física. O público escolheu, vão ter de remar e vão ter de remar muitos quilómetros. Eles ainda não sabem, mas começam hoje à noite», anunciou a apresentadora.

Ao ouvir a novidade, Mariana Salgueiro não escondeu a satisfação e reagiu de forma bem-humorada. «Parabéns! Só têm o que merecem. Só não vão rolar cabeças porque as facas não são boas», atirou, entre risos.

Recorde-se que a expulsão de Mariana marcou mais uma reviravolta no jogo, deixando a casa reduzida a menos um concorrente, numa altura em que as tensões entre os participantes continuam a aumentar.