Após o Big Brother Verão, Nuno mostra reencontro muito desejado: «Finalmente juntos»

Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Depois de dois meses afastado de casa, Nuno Pereira está finalmente de regresso ao seu lar.

O terceiro classificado do ‘Big Brother Verão’ partilhou este domingo, 6 de setembro, um vídeo que mostra um dos reencontros mais aguardados: o momento em que voltou a estar com os seus dois cães.

Nas imagens, o ex-concorrente surge junto dos dois patudos, que não esconderam a felicidade por voltar a vê-lo. “O tão desejado reencontro ao fim de 2 meses, finalmente juntos 🐾❤️”, escreveu Nuno Pereira na legenda da publicação.

O momento acabou por conquistar os seguidores, que acompanharam de perto a participação de Nuno no reality show da TVI e agora assistem ao seu regresso à rotina e, sobretudo, à companhia dos animais