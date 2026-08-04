Emocionante. Antes de os pais morrerem, irmã de Nuno fez promessa sobre o concorrente do Big Brother Verão

  • Dois às 10
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A participação de Nuno no Big Brother Verão tem emocionado muitos espectadores, mas há uma pessoa que acompanha cada momento de forma ainda mais intensa: a irmã, Tatiana.

Convidada do Dois às 10, Tatiana abriu o coração sobre a prestação do concorrente e recordou o percurso difícil que ambos enfrentaram após perderem os pais num espaço de apenas quatro anos.

A mãe dos irmãos morreu aos 57 anos, vítima de um cancro incurável. Mais tarde, o pai, que sofria de problemas cardíacos, acabaria também por morrer, deixando Nuno e Tatiana apenas um ao outro.

Foi precisamente nos últimos momentos de vida da mãe que Tatiana fez uma promessa que nunca esqueceu. "Prometi à minha mãe que ia cuidar do meu irmão", revelou.

A irmã de Nuno explicou que, apesar da distância — já que saiu de casa aos 15 anos para estudar em Inglaterra —, os dois sempre mantiveram uma ligação muito forte, falando diariamente por videochamada. Hoje, continuam a fazer questão de passar as épocas festivas juntos para homenagear a memória dos pais.

Durante a conversa, Tatiana mostrou-se orgulhosa da forma como Nuno tem vivido esta experiência dentro da casa mais vigiada do país. "Estou muito orgulhosa por o ver aprender a falar dos sentimentos", confessou, admitindo que raramente viu o irmão chorar ao longo da vida.

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Sobre a polémica relação entre Nuno, Raquel e Sara, Tatiana foi clara ao afastar qualquer interesse amoroso por parte do irmão em relação a Raquel. Já sobre Sara, acredita que existe uma forte cumplicidade, embora prefira não fazer previsões sobre o futuro.

A irmã do concorrente aproveitou ainda para deixar críticas à postura de Raquel dentro do jogo, considerando que a concorrente tem prejudicado a própria imagem.

Tatiana terminou deixando uma mensagem de orgulho pelo percurso de Nuno, destacando a humildade que, garante, sempre o caracterizou e que continua a conquistar quem acompanha o Big Brother Verão.

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