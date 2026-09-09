Fora do Big Brother Verão, Nuno esclarece sentimentos por Sara e faz revelação: «Foi lá a casa»

Depois de Sara Alves ter esclarecido, no Dois às 10, os sentimentos que tem por Nuno Pereira, foi a vez do terceiro classificado do Big Brother Verão falar sobre a relação entre os dois.

Nuno esteve esta quarta-feira, dia 9 de setembro, no programa da TVI para fazer um balanço da sua participação no reality show e acabou por voltar a ser questionado sobre a proximidade com a vencedora.

Nuno garantiu que entre os dois existe apenas uma boa amizade, confirmando a mesma versão apresentada por Sara. O concorrente explicou ainda que, caso algum dos dois sentisse outro tipo de interesse, acredita que seriam sinceros um com o outro e falariam sobre o assunto.

Cláudio Ramos aproveitou, entretanto, para brincar com a proximidade entre os dois e chegou mesmo a dizer que Nuno já tinha conhecido as suas “enteadas”. A afirmação provocou o riso do concorrente.

«A Sara foi lá a casa ontem», revelou Nuno, explicando que a amiga esteve em sua casa e chegou a estar com as suas cadelas.

A relação entre os dois continua, assim, a ser marcada pela amizade que construíram dentro do Big Brother Verão. Depois dos rumores e das especulações sobre um possível romance, tanto Sara como Nuno fizeram questão de esclarecer que, para já, são apenas amigos — e que existe entre ambos uma grande cumplicidade.