Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

  • Dois às 10
  • Há 2h e 29min

Casar está nos planos, mas dar um irmão ao pequeno Vicente é a prioridade para Maria Botelho Moniz, que confessou estar a viver o maior sonho da sua vida.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No Dois às 10, Maria Botelho Moniz falou sobre os planos para o futuro — que passam, sim, pelo casamento com Pedro Bianchi Prata, mas não antes de cumprir um desejo muito especial: dar um irmão ao pequeno Vicente.

«Tenho a família que sonhei, o trabalho que sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas e amigos do coração do mundo. Por mim, está bom. Se fosse agora, ia feliz», confessou a apresentadora, visivelmente emocionada com tudo o que tem construído nos últimos anos.

A apresentadora da TVI vive um dos momentos mais serenos da sua vida — com amor, sucesso profissional e uma família que a completa.

Maria Botelho Moniz foi ainda surpreendida com uma declaração especial do noivo, Pedro Bianchi Prata, que quebrou uma promessa do casal em nome do amor e do orgulho que sente pela apresentadora.

Temas: Big brother verao Pedro bianchi prata Dois às 10 Maria Botelho Moniz Claudio ramos

RELACIONADOS

Noivo de Maria Botelho Moniz quebra «pacto» com a apresentadora e deixa-a emocionada

A Não Perder

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Há 9 min

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Há 10 min

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 40 min

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Há 45 min

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

Há 2h e 29min

Noivo de Maria Botelho Moniz quebra «pacto» com a apresentadora e deixa-a emocionada

Há 2h e 52min

“Mantém a maquilhagem impecável, mesmo com calor ou suor”. Toda a gente quer este fixador da L'Oréal Paris

Há 3h e 37min
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46

Diogo Marcelino envolveu-se com Mafalda Diamond e Beatriz Prates ao mesmo tempo?

Ontem às 10:42

Fanny Rodrigues e irmã deixam de se seguir e apagam registos juntas nas redes sociais

Ontem às 10:34

Cátia vive no carro com o filho: «É difícil explicar a uma criança que não pode tomar banho...»

Ontem às 11:54

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

Ontem às 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Hoje às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

Ontem às 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

Ontem às 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

Ontem às 08:46

Fotos

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Há 9 min

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Há 10 min

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 40 min

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Há 45 min