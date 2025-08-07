Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

Filho de Maria Botelho Moniz ‘dá show’ nos Santos Populares. As imagens que ‘derreteram’ a Internet

Há novas imagens do filho de Maria Botelho Moniz. E são as mais fofas de sempre

Casar está nos planos, mas dar um irmão ao pequeno Vicente é a prioridade para Maria Botelho Moniz, que confessou estar a viver o maior sonho da sua vida.

No Dois às 10, Maria Botelho Moniz falou sobre os planos para o futuro — que passam, sim, pelo casamento com Pedro Bianchi Prata, mas não antes de cumprir um desejo muito especial: dar um irmão ao pequeno Vicente.

«Tenho a família que sonhei, o trabalho que sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas e amigos do coração do mundo. Por mim, está bom. Se fosse agora, ia feliz», confessou a apresentadora, visivelmente emocionada com tudo o que tem construído nos últimos anos.

A apresentadora da TVI vive um dos momentos mais serenos da sua vida — com amor, sucesso profissional e uma família que a completa.

Maria Botelho Moniz foi ainda surpreendida com uma declaração especial do noivo, Pedro Bianchi Prata, que quebrou uma promessa do casal em nome do amor e do orgulho que sente pela apresentadora.