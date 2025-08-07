Noivo de Maria Botelho Moniz quebra «pacto» com a apresentadora e deixa-a emocionada

Há novas imagens do filho de Maria Botelho Moniz. E são as mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz foi surpreendida com uma declaração especial do noivo, Pedro Bianchi Prata, que quebrou uma promessa do casal em nome do amor e do orgulho que sente pela apresentadora.

Maria Botelho Moniz esteve no programa Dois às 10, onde falou sobre o sucesso do Big Brother Verão e refletiu sobre a fase feliz que está a viver. O momento foi marcado por uma grande surpresa: Pedro Bianchi Prata, seu noivo e pai do pequeno Vicente, enviou um vídeo que deixou a apresentadora emocionada.

«Temos um pacto que ela já quebrou algumas vezes, de não gravarmos estes vídeos, mas acho que é por uma boa causa», começou por dizer o piloto, quebrando a promessa que o casal tinha feito de não gravar declarações públicas um para o outro.

No vídeo, Pedro mostrou-se orgulhoso do percurso de Maria, elogiando a mãe dedicada e a profissional de excelência em que se tornou.

A mensagem de amor deixou a apresentadora comovida: «Temos vivido isto intensamente os dois. O Pedro sabe a importância que isto tem.»

A ligação entre os dois é visível, e Maria fez questão de realçar que o sucesso que vive hoje se constrói em parceria: com amor, com entrega e com muito apoio em casa.