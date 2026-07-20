Arrepiante. Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar sinal da mãe 20 anos após a morte: «É o meu anjo da guarda»

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

Depois de emocionar o público ao recordar a morte da mãe, Pedro partilhou no Dois às 10 uma revelação arrepiante sobre um acontecimento que viveu cerca de 20 anos depois da sua partida.

O ex-concorrente do Big Brother Verão contou que, numa fase da vida em que já estava a trabalhar no ramo imobiliário, acabou por visitar um imóvel acompanhado. O que não esperava era que aquele momento o levasse de volta ao passado.

Pedro percebeu que a casa que estava a visitar era precisamente a mesma onde tinha vivido com a mãe durante a infância. «Senti mesmo que estava tudo certo. Eu sei que não foi coincidência», confessou.

O ex-concorrente acredita que esse reencontro com a antiga casa foi um sinal enviado pela mãe e não escondeu a emoção ao falar sobre o assunto. «É o meu anjo da guarda», afirmou.

A revelação deixou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos visivelmente surpreendidos, transformando a conversa num momento carregado de emoção.

Para Pedro, este episódio reforçou a ligação que sente continuar a ter com a mãe, mesmo após duas décadas da sua morte. O ex-concorrente acredita que ela continua presente na sua vida, guiando-o e protegendo-o nos momentos mais importantes.