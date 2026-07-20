De ir às lágrimas. Após expulsão do Big Brother Verão, Pedro recorda última memória com a mãe: «O meu pai disse para me despedir»

Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

Pedro foi o concorrente expulso do Big Brother Verão e, já fora da casa mais vigiada do país, partilhou uma das histórias mais marcantes da sua vida.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente emocionou-se ao recordar a perda da mãe, que faleceu quando ele tinha apenas sete anos. Durante a entrevista, Pedro revelou que a última memória que guarda da mãe aconteceu num momento particularmente doloroso, quando a saúde dela já se encontrava demasiado fragilizada.

«O meu pai disse para me despedir», contou, com a voz embargada.

Pedro explicou que, depois dessa despedida, a mãe foi levada para o hospital, onde acabou por falecer pouco tempo depois. A recordação permanece viva na sua memória e continua a ser um dos episódios mais difíceis da sua vida.

A revelação emocionou profundamente Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que ouviram atentamente o testemunho do ex-concorrente. O momento tornou-se um dos mais tocantes da emissão, com Pedro a mostrar a vulnerabilidade e a força que carrega desde a infância.

A história de vida do ex-concorrente já tinha comovido muitos telespectadores durante a sua participação no Big Brother Verão, mas este relato trouxe ainda mais emoção à sua passagem pelo programa.