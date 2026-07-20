De ir às lágrimas. Após expulsão do Big Brother Verão, Pedro recorda última memória com a mãe: «O meu pai disse para me despedir»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Pedro foi o concorrente expulso do Big Brother Verão e, já fora da casa mais vigiada do país, partilhou uma das histórias mais marcantes da sua vida.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente emocionou-se ao recordar a perda da mãe, que faleceu quando ele tinha apenas sete anos. Durante a entrevista, Pedro revelou que a última memória que guarda da mãe aconteceu num momento particularmente doloroso, quando a saúde dela já se encontrava demasiado fragilizada.

«O meu pai disse para me despedir», contou, com a voz embargada.

Pedro explicou que, depois dessa despedida, a mãe foi levada para o hospital, onde acabou por falecer pouco tempo depois. A recordação permanece viva na sua memória e continua a ser um dos episódios mais difíceis da sua vida.

A revelação emocionou profundamente Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que ouviram atentamente o testemunho do ex-concorrente. O momento tornou-se um dos mais tocantes da emissão, com Pedro a mostrar a vulnerabilidade e a força que carrega desde a infância.

A história de vida do ex-concorrente já tinha comovido muitos telespectadores durante a sua participação no Big Brother Verão, mas este relato trouxe ainda mais emoção à sua passagem pelo programa.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big Brother Verao Pedro Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Arrepiante. Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar sinal da mãe 20 anos após a morte: «É o meu anjo da guarda»

A Não Perder

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Há 7 min

Excelente forma física. Aos 53 anos, Cláudio Ramos mostra-se de sunga e recebe onda de elogios

Há 24 min

Instrutor Joaquim surpreende rosto da “1.ª Companhia”. E não é Soraia Sousa

Há 2h e 4min

Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

Há 2h e 18min

O inimigo invisível da sua cama chama-se ácaros e este aparelho consegue eliminá-los

Há 3h e 40min

Arrepiante. Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar sinal da mãe 20 anos após a morte: «É o meu anjo da guarda»

Hoje às 12:08

São referência na arquitetura mundial. Entre o mar e as rochas, escondem-se umas das piscinas mais famosas de Portugal

Hoje às 11:28
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

Hoje às 11:20

Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»

Hoje às 10:29

Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»

Hoje às 09:59

Insólito: Cláudio Ramos recria momento viral do "Big Brother Verão" com Gonçalo Quinaz

Hoje às 10:36

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Fora do Estúdio

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Há 7 min

Excelente forma física. Aos 53 anos, Cláudio Ramos mostra-se de sunga e recebe onda de elogios

Há 24 min

Instrutor Joaquim surpreende rosto da “1.ª Companhia”. E não é Soraia Sousa

Há 2h e 4min

Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

Há 2h e 18min

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Há 7 min

Excelente forma física. Aos 53 anos, Cláudio Ramos mostra-se de sunga e recebe onda de elogios

Há 24 min

Instrutor Joaquim surpreende rosto da “1.ª Companhia”. E não é Soraia Sousa

Há 2h e 4min

Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

Há 2h e 18min