Afinal, como acabou a relação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão? Eis o que descobrimos

Foi no programa «Dois às 10» que Jéssica Vieira contou tudo a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O que parecia impossível aconteceu… e com todas as emoções à flor da pele.

Jéssica Vieira e Afonso Leitão entraram na casa do Big Brother Verão e foram surpreendidos com a presença um do outro. Depois de um namoro breve, mas mediático, os dois ex-concorrentes reencontraram-se onde tudo começou… e onde tudo, também, ficou por resolver.

A jovem de Matosinhos falou recentemente sobre o fim da relação, num momento íntimo e sincero, no programa «Dois às 10». Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Jéssica não escondeu que, apesar de curta, a relação com Afonso deixou marca: «O tempo que teve de ser. Não estava à espera», admitiu, visivelmente emocionada.

Jéssica recordou ainda que, antes da entrada de Afonso no «Secret Story - Desafio Final», tudo parecia estar bem entre os dois: «Quando eu saí da casa e antes dele entrar no 'Secret Story - Desafio Final' foi tudo incrível, correu super bem, era leve, era bonito», partilhou, revelando que nunca chegaram a viver juntos.

A pergunta que muitos queriam ver respondida chegou, direta, pela voz de Cláudio Ramos: «Quem é que acabou a relação?» E Jéssica não hesitou: «Foi ele».

O fim do namoro aconteceu por telefone — e, segundo a ex-concorrente, esse foi também o último contacto entre ambos: «Disse que já não fazia mais sentido, eu sentia que ele era a minha pessoa, mas está tudo certo. Falámos ao telefone e nunca mais falámos, não tivemos mais nenhuma conversa, nunca mais nos vimos, nada».

Apesar do desfecho repentino, Jéssica mostrou-se serena e em paz com o que viveu: «Agora não faz sentido nenhum, já não faz falta. Sei que foi melhor assim e é melhor assim, não era para ser, não era aquilo e eu estou bem, eu estou resolvida, eu sei a mulher que sou».

Com a entrada no Big Brother Verão esta história promete ganhar novos capítulos, até porque Afonso nunca se pronunciou sobre o tema.