Ana Duarte, a nova concorrente do Big Brother Verão, tem uma filha com um craque do desporto português

A cantora Ana Duarte é a nova concorrente do reality show da TVI e promete dar uma nova dinâmica à casa.

Ana Duarte entrou este domingo, 21 de julho, no "Big Brother Verão", reforçando o leque de participantes do reality show da TVI. Cantora e com um percurso já consolidado no panorama musical português, Ana Duarte chega com uma história de vida marcada também por uma ligação ao desporto nacional.

A artista foi casada com Ricardinho, antigo internacional português e uma das maiores estrelas do futsal mundial. O casamento aconteceu quando Ana tinha apenas 23 anos. Juntos tiveram uma filha, Riana, que atualmente tem 13 anos.

A relação terminou em 2015, após vários anos marcados por desafios à distância. As constantes mudanças de país por parte do jogador, que representou clubes no Japão e na Rússia, acabaram por pesar na relação do casal, levando à separação.

Ana Duarte promete agora dar que falar dentro da casa mais vigiada do país, não apenas pelo seu passado conhecido, mas também pela personalidade e percurso que traz consigo para o jogo.