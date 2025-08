André Silva levanta suspeitas sobre Jéssica Vieira: «Teve culpa. Muito antes do que o Afonso fez, só que ele não sabe»

No "Dois às 10", André Silva, ex-concorrente do "Big Brother", surpreendeu ao fazer uma revelação enigmática sobre o fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira, insinuando que há mais por detrás da separação… e que envolve terceiros.

Esta sexta-feira, no "Dois às 10", os familiares e amigos dos concorrentes do "Big Brother – Verão" estiveram em estúdio para comentar o percurso dos participantes dentro da casa. Um dos convidados foi André Silva, ex-concorrente do "Big Brother 2024", que marcou presença em nome de João Oliveira.

Durante a conversa, André não se limitou a defender o concorrente que representa e aproveitou para comentar um dos temas mais falados fora da casa: o fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira, que aconteceu antes do início do programa.

Recorde-se que Afonso acabou por se envolver com Daniela Santos, atual concorrente do reality show. Ainda assim, nunca foi claro se este envolvimento terá estado na origem do término com Jéssica.

Mas André Silva decidiu lançar novas luzes sobre o assunto e não deixou de falar de Jéssica. «Teve culpa. Muito antes do que o Afonso fez, só que ele não sabe», revelou em direto, deixando Cláudio Ramos e Bernardina Brito visivelmente surpreendidos com a afirmação.

Perante a reação em estúdio, André recuou um pouco e esclareceu: «Não vou contar porque envolve terceiros.»

Uma declaração que promete fazer correr tinta cá fora e agitar ainda mais os ânimos entre os fãs do programa. Afinal, a história entre Afonso, Jéssica e Daniela continua a dar que falar — dentro e fora da casa.