Após vencer o Big Brother Verão, Sara reencontra-se com Nuno: «Entrámos como concorrentes e acabámos por...»

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Sara Alves voltou a reencontrar dois dos concorrentes com quem partilhou a experiência do ‘Big Brother Verão’.

Antes de marcar presença no ‘Dois às 10’, da TVI, Sara esteve com Nuno Pereira e Joaquim Ribeiro.

O reencontro ficou registado nas redes sociais de Sara, que partilhou imagens nas stories do Instagram. Nos registos, os três surgem sorridentes e visivelmente felizes por estarem juntos novamente depois da experiência na casa mais vigiada do país.

Sara deixou ainda uma mensagem especial aos dois ex-concorrentes, destacando a ligação que criaram durante o programa.

“Entrámos naquele reality como concorrentes, sem saber o que o futuro nos reservava e acabámos por criar uma ligação que vai muito além do jogo. Quero agradecer-vos de coração por todo o apoio, por tudo o que fizeram por mim e por nunca me deixarem sozinha”, escreveu.

“Esta vitória é minha, mas parte dela também é vossa, porque estiveram comigo, acreditaram em mim e fizeram tudo para me ajudar a chegar até aqui. Obrigada por tudo”, acrescentou a vencedora do ‘Big Brother Verão’.

Nuno Pereira não ficou indiferente à declaração e deixou uma curta, mas significativa, resposta: “Sempre juntos”.

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Temas: Big Brother Verão Reality Show Sara Nuno Dois às 10
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