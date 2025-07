Assim que saiu do Big Brother Verão, Manuel Melo correu para os braços de alguém muito especial

O ator de Festa é Festa e ex-concorrente do Big Brother Verão mostrou-se feliz numa partilha com os seguidores.

Manuel Melo foi o quinto concorrente expulso do Big Brother Verão, mas a saída da casa mais vigiada do país teve, para o ator, um significado especial: o regresso ao filho Martim, de quem esteve afastado durante várias semanas.

Durante a sua participação no reality show da TVI, Manuel não escondeu, em diversas conversas com os colegas, as saudades do filho. A ausência e a distância custaram-lhe, sobretudo por estar habituado a viver o dia a dia ao lado de Martim, com quem tem uma ligação profunda.

Fora do jogo, o reencontro não tardou. Poucas horas após deixar o programa, Manuel tem partilhado vários registos com a criança, que é destacada nas redes sociais por ter uns olhos azuis brilhantes.

Longe da pressão do jogo e das câmaras, o ator reencontra agora a rotina familiar — e o conforto do abraço de quem mais ama.

Martim tem apenas seis anos, mas desde bebé que conquista quem o vê. Fruto da relação já terminada entre Manuel Melo e Sofia Fernandes, o menino voltou a encantar o público ao surgir no programa «Dois às 10», ao lado da mãe.

A presença de Sofia Fernandes no programa, conduzido por Cristina Ferreira, teve como objetivo apoiar o ator e apresentador. E foi precisamente durante a conversa em estúdio que Martim surpreendeu ao aparecer — mais crescido e muito expressivo.

Perante a pergunta de Cristina, “Estás a gostar de ver o pai na televisão? Queres que ele ganhe?”, o pequeno respondeu prontamente com vários “sim”, revelando entusiasmo e orgulho. Com alguma timidez, Martim deixou ainda um recado para o pai: “Beijinhos, papá”.