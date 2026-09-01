Comoveu o País e agora o Big Brother Verão. Concorrentes descobrem morte de famoso português

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Ao fim de dois meses confinados na casa mais vigiada do País, os concorrentes do “Big Brother Verão” tiveram, esta segunda-feira, dia 31, acesso a várias notícias que marcaram a atualidade durante a sua ausência.

Com a entrada de Maria Botelho Moniz na mansão da Malveira, os finalistas do reality show da TVI foram confrontados com imagens de alguns dos principais acontecimentos nacionais e internacionais dos últimos meses.

Entre as notícias apresentadas esteve a morte de Luís Represas, momento que provocou uma reação imediata por parte de alguns dos concorrentes.

Durante a transmissão das imagens, foi possível ver Ana Luísa visivelmente chocada com a notícia, reagindo de imediato: «Não».

A concorrente mostrou-se claramente surpreendida ao descobrir a morte do conhecido músico português, num momento que não deixou os restantes indiferentes.

A morte de Luís Represas foi apenas uma das notícias relacionadas com figuras públicas que os concorrentes conheceram durante este momento de atualização sobre o exterior. As mortes de Dolly Parton, Hayden Panettiere e Bonnie Tyler também foram comunicadas aos finalistas.

Depois de dois meses afastados da realidade, os concorrentes tiveram, assim, um primeiro contacto com algumas das notícias mais marcantes do período em que estiveram confinados, com algumas delas a provocarem momentos de grande emoção na casa.

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Temas: Big Brother Verao Reality Show Dois às 10 Luis Represas Maria Botelho Moniz
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