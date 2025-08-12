Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Daniela Santos quebrou o silêncio no «Dois às 10» e esclareceu, de forma direta, a sua ligação com Afonso Leitão, assumindo que houve uma relação entre ambos, apesar de nunca ter sido rotulada como namoro.

Daniela Santos esteve esta manhã no «Dois às 10» e não fugiu às perguntas diretas de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre o seu passado com Afonso Leitão, concorrente do «Big Brother Verão». A bailarina respondeu sem rodeios e esclareceu que, embora não tivessem rotulado a ligação como namoro, houve uma relação assumida por ambos.

“Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite”, afirmou, sublinhando que o envolvimento não foi unilateral. Daniela confessou que, ao entrar no reality show, evitou usar “as palavras certas” por receio da reação da família, mais reservada e vinda de um meio pequeno.

A bailarina revelou ainda que sabia, desde o início, que Afonso iria participar no programa, e que existiu uma espécie de acordo para não expor a relação. “Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também”, reforçou.

Com postura firme e discurso seguro, Daniela deixou claro que a sua versão não se baseia em ressentimentos, mas numa vontade de esclarecer factos que, até agora, tinham permanecido no domínio das suposições.