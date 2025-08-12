Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:32

Daniela Santos quebrou o silêncio no «Dois às 10» e esclareceu, de forma direta, a sua ligação com Afonso Leitão, assumindo que houve uma relação entre ambos, apesar de nunca ter sido rotulada como namoro.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Daniela Santos esteve esta manhã no «Dois às 10» e não fugiu às perguntas diretas de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre o seu passado com Afonso Leitão, concorrente do «Big Brother Verão». A bailarina respondeu sem rodeios e esclareceu que, embora não tivessem rotulado a ligação como namoro, houve uma relação assumida por ambos.

“Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite”, afirmou, sublinhando que o envolvimento não foi unilateral. Daniela confessou que, ao entrar no reality show, evitou usar “as palavras certas” por receio da reação da família, mais reservada e vinda de um meio pequeno.

A bailarina revelou ainda que sabia, desde o início, que Afonso iria participar no programa, e que existiu uma espécie de acordo para não expor a relação. “Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também”, reforçou.

Com postura firme e discurso seguro, Daniela deixou claro que a sua versão não se baseia em ressentimentos, mas numa vontade de esclarecer factos que, até agora, tinham permanecido no domínio das suposições.

Temas: Big brother verao Reality Show Afonso Leitão Daniela Santos Cristina ferreira

RELACIONADOS

Daniela Santos quer distância de Bruno de Carvalho: «Os comportamentos dele estão à vista»

Cristina Ferreira dá novidade sobre Bruno de Carvalho, depois da polémica expulsão do Big Brother Verão

Houve um gesto secreto dentro do Big Brother Verão que levou à rutura total entre Daniela Santos e Afonso Leitão

A Não Perder

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 44min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 3h e 14min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 44min

Faça isto após cada refeição e vai ver o número na balança a diminuir

Hoje às 15:30

Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 15:00

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Hoje às 14:30

Daniela Santos quer distância de Bruno de Carvalho: «Os comportamentos dele estão à vista»

Hoje às 14:26
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Hoje às 10:13

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Hoje às 10:13

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 44min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 3h e 14min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 44min

Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Hoje às 15:32