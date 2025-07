«Ele nem sonha que estás aqui»: Pela primeira vez, filha de Bruno de Carvalho defende o pai na televisão

Foi no Dois às 10 que Catarina de Carvalho surgiu para analisar a semana do pai no Big Brother Verão.

«Ele nem sonha que estás aqui». Foi com estas palavras que Cristina Ferreira recebeu Catarina de Carvalho no programa Dois às 10. A filha de Bruno de Carvalho marcou presença esta sexta-feira no matutino da TVI para comentar a semana dos nomeados no Big Brother Verão — e, pela primeira vez, defendeu o pai em televisão.

Provocada por Cristina Ferreira sobre uma possível aproximação entre Bruno de Carvalho e Ana Duarte, Catarina reagiu com contenção, mas deixou no ar o mistério: «Prefiro não falar. Nunca sei muito bem, é sempre uma surpresa».

Já sobre a postura do pai no jogo, a filha do ex-dirigente do Sporting foi clara: «Ele gosta de analisar o jogo do outro e depois fazer com que sinta o jogo que tem». Como exemplo, destacou a viragem no comportamento de Catarina Miranda. Depois de, em semanas anteriores, defender que quem chora deve sair do jogo, Miranda não conteve as lágrimas com a entrada de João Oliveira — um momento que Bruno terá sublinhado, revertendo a posição da concorrente.