Ex-Big Brother diz que Afonso Leitão não sabe o que Jéssica Vieira fez durante a relação: «Envolve terceiros»

No "Dois às 10", André Silva surpreendeu com uma revelação misteriosa sobre o fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira, deixando no ar que alguém teve culpa... mas que Afonso não faz ideia.

No programa "Dois às 10", os amigos e familiares dos concorrentes do "Big Brother – Verão" estiveram em estúdio para comentar os últimos acontecimentos do reality show. Um dos convidados foi André Silva, ex-concorrente do "Big Brother 2024", que marcou presença em representação de João Oliveira.

Durante a conversa, André aproveitou para comentar um dos temas que mais tem dado que falar fora da casa: o fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira, que aconteceu pouco antes do início do programa.

Recorde-se que Afonso se envolveu com Daniela Santos, atual concorrente da casa. No entanto, nunca foi totalmente claro se esse envolvimento esteve na origem do fim da relação com Jéssica.

Foi então que André Silva lançou uma revelação inesperada: «Teve culpa. Muito antes do que o Afonso fez, só que ele não sabe», afirmou, deixando todos em estúdio visivelmente surpreendidos — incluindo o apresentador Cláudio Ramos e a comentadora Bernardina Brito, que reagiu com entusiasmo:«Ó, meu Deus! Que revelações fantásticas... Estou a adorar!»

Confrontado com o impacto das suas palavras, André terminou: «Não vou contar porque envolve terceiros.»

Uma frase enigmática que promete dar que falar — e que volta a lançar mistério sobre o triângulo Afonso, Jéssica e Daniela.