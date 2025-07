Há um concorrente do Big Brother Verão que tem 24 irmãos

A história de Salvador Crisball está a deixar todos em choque.

SALVADOR CRISBALL | MODELO, MISTER AFRICA

Salvador Crisball, 24 anos, é uma figura marcante no mundo da moda e define-se como “O Escolhido”, alguém que acredita que a sua missão vai muito além da beleza ou da fama. É essa convicção que o leva agora a abraçar um novo desafio: o Big Brother Verão, onde promete conquistar o público português com a sua “humildade e simpatia”.

Nascido no norte de Angola, província do Zaire, Crisball confessa que não teve uma infância fácil. Assume mesmo que se pudesse voltar atrás no tempo, mudaria apenas essa fase da vida. Tem 24 irmãos, sendo ele o mais velho.

Hoje, tem 2 metros de presença e um carisma natural que o tornou reconhecido em passarelles internacionais, onde provou o seu valor ao conquistar o 4º lugar no Mister World 2024 e o título de Mister Africa. Agora, entra na casa mais vigiada do país com um novo objetivo: “provar que tudo é possível quando se tem força, fé, foco, meta e dedicação”. E com expectativas elevadas, admite mesmo que a sua meta é vencer o programa.

