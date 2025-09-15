Jéssica Vieira revela onde vai gastar os 30 mil euros que ganhou no «Big Brother Verão»

Vencedora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira esteve no «Dois às 10» e partilhou os seus planos para o futuro: muito trabalho, independência e a concretização de um sonho antigo.

Jéssica Vieira marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, esta segunda-feira, 15 de setembro, para a conversa em televisão após ter conquistado a vitória no Big Brother – Verão e o prémio no valor de 30 mil euros.

Durante a entrevista, Cláudio Ramos quis saber quais são os objetivos da jovem para esta nova fase da sua vida: “Então o que é que vais fazer agora com o prémio? E com o futuro que está à tua frente?“

Sem hesitar, a vencedora revelou: “Olha, eu quero trabalhar muito. Quero trabalhar, trabalhar, trabalhar, e quero dar entrada para a minha casa. Era o meu maior objetivo.“

Natural de Matosinhos, Jéssica contou que pretende instalar-se em Lisboa: “A minha vida agora passa por aqui e eu quero viver por cá.“

Sobre a família, a jovem não escondeu a emoção ao falar da mãe, que sempre esteve ao seu lado: “Está sempre comigo, é minha mãe, estamos à distância de uma chamada, eu estou sempre lá, vou vê-los, são a minha vida"

Com a vitória e os planos traçados, Jéssica Vieira inicia agora um novo capítulo, cheio de ambição, independência e sonhos por realizar.

