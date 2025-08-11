No leito da morte, Marco Paulo fez aviso 'serio' a Eduardo Ferreira: «Agarrou a minha mão e disse-me...»

Uma semana antes de morrer, Marco Paulo chamou Eduardo Ferreira ao seu lado e deixou-lhe um pedido marcante, revelando também que o bombeiro faria parte da sua herança.

Foi com a voz embargada que Eduardo Ferreira revelou, na “Curva da Vida”, as palavras inéditas que Marco Paulo lhe disse nos últimos dias de vida.

“Do pulmão, passou para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Agarrou a minha mão e disse-me: ‘Prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo’”, relatou, em lágrimas.

Foi nesse momento que Eduardo descobriu que era um dos herdeiros do cantor. “Aqui percebi que ia ter de lidar com uma exposição que nunca procurei”, confessou.

O bombeiro recordou ainda outro momento marcante: quando, em 2022, Marco Paulo recebeu a notícia de que tinha um nódulo no pulmão. “Estávamos num restaurante e ele cantou ‘Assim Foi’ à capela. Foi um dos momentos mais arrepiantes que já vivi.”

O ex-concorrente foi avisado pelo Marco que ia ser conhecido sem esperar. Mas nunca previu que lhe deixasse parte da herança, contou, explicando o motivo pelo qual acredita que foi contemplado no testamento: “Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”