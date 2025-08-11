No leito da morte, Marco Paulo fez aviso 'serio' a Eduardo Ferreira: «Agarrou a minha mão e disse-me...»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:25

Uma semana antes de morrer, Marco Paulo chamou Eduardo Ferreira ao seu lado e deixou-lhe um pedido marcante, revelando também que o bombeiro faria parte da sua herança.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Foi com a voz embargada que Eduardo Ferreira revelou, na “Curva da Vida”, as palavras inéditas que Marco Paulo lhe disse nos últimos dias de vida.

“Do pulmão, passou para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Agarrou a minha mão e disse-me: ‘Prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo’”, relatou, em lágrimas.

Foi nesse momento que Eduardo descobriu que era um dos herdeiros do cantor. “Aqui percebi que ia ter de lidar com uma exposição que nunca procurei”, confessou.

O bombeiro recordou ainda outro momento marcante: quando, em 2022, Marco Paulo recebeu a notícia de que tinha um nódulo no pulmão. “Estávamos num restaurante e ele cantou ‘Assim Foi’ à capela. Foi um dos momentos mais arrepiantes que já vivi.”

Eduardo Ferreira, oitavo concorrente expulso do “Big Brother Verão”, voltou a recordar a relação especial que manteve com Marco Paulo no Dois às 10. O bombeiro de Braga, que se tornou conhecido como “o herdeiro surpresa” do cantor, revelou que nunca imaginou receber 10% da herança.

O ex-concorrente foi avisado pelo Marco que ia ser conhecido sem esperar. Mas nunca previu que lhe deixasse parte da herança, contou, explicando o motivo pelo qual acredita que foi contemplado no testamento: “Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”

Temas: Big brother verao Reality Show Dois às 10 Marco Paulo Eduardo Ferreira

RELACIONADOS

Revelado: Foi assim que Eduardo Ferreira conheceu Marco Paulo

Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

A Não Perder

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 33min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30

Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

Hoje às 15:18

Revelado: Foi assim que Eduardo Ferreira conheceu Marco Paulo

Hoje às 15:14

Fez arroz de tomate e ficou empapado? Saiba o truque para ficar no ponto

Hoje às 15:00

Daniela Santos quebra o silêncio após a desistência do «Big Brother Verão»

Hoje às 14:46
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Hoje às 12:48

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Hoje às 11:59

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Hoje às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 33min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30