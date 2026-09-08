«Estás apaixonada pelo Nuno?»: fora do Big Brother Verão, Sara põe fim às dúvidas e esclarece sentimentos

Sara Alves esteve esta terça-feira, 8 de setembro, no ‘Dois às 10’ para a sua primeira grande entrevista depois de vencer o ‘Big Brother Verão’.

Durante a conversa com Cláudio Ramos, houve uma pergunta que não podia faltar: afinal, existe algo mais do que amizade entre Sara e Nuno Pereira? “Estás apaixonada pelo Nuno?”, perguntou diretamente o apresentador.

“Não. Gosto muito dele e da relação que temos. Somos muito amigos”, esclareceu Sara, colocando assim um ponto final nos rumores de um possível romance entre os dois.

A vencedora do reality show explicou ainda que, caso algum dos dois começasse a sentir algo mais, seria uma situação que conversariam de forma aberta. “Se sentisse que estava a ter algum tipo de interesse, era a primeira a dizer-lhe. Nós éramos super sinceros um com o outro, então, se algum sentisse alguma coisa, iríamos conversar”, afirmou.

Sara revelou também que tem mantido o contacto com Nuno fora da casa e que os dois têm estado juntos, na companhia de Joaquim Ribeiro, outro dos concorrentes do ‘Big Brother Verão’.

A vencedora confessou ainda não ter gostado de ouvir alguns colegas, durante o programa, dizerem que ela e Nuno não iriam manter a amizade depois do fim do reality show. A realidade, garante, acabou por ser bem diferente: a ligação criada dentro da casa mantém-se cá fora.