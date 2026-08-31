Fora do Big Brother Verão, Tatiana deixa garantia sobre Vanessa e Boris e recebe 'apoio' de Cláudio Ramos

Atenção. Este objeto pode estar a ser usado para tentar furtar o seu carro

Tatiana foi a 11.ª concorrente expulsa do ‘Big Brother Verão’ e, esta segunda-feira, 31 de agosto, esteve no ‘Dois às 10’ para fazer um balanço da sua passagem pelo reality show.

A apenas uma semana da grande final, a ex-concorrente não se esquivou a um dos temas que mais deu que falar dentro da casa: a relação entre Vanessa e Boris. Para Tatiana, a ligação entre os dois foi muito além de uma simples amizade. A ex-concorrente acredita que Vanessa desenvolveu sentimentos pelo colega e, quando questionada diretamente por Cláudio Ramos, não hesitou na resposta.

“Achas que ela está apaixonada pelo Boris?”, perguntou o apresentador. “Acho”, respondeu Tatiana.

Uma opinião que acabou por ser imediatamente partilhada por Cláudio Ramos.

Durante a conversa, Tatiana explicou que a polémica em torno de Vanessa e Boris acabou por perder força dentro da casa à medida que surgiam novas discussões e dinâmicas. “Quando a polémica sai, os factos saem para fora, é no momento. Então este tempo morreu, foi esmorecendo, foi descendo gradualmente e as pessoas foram-se esquecendo porque vinham sempre outras dinâmicas, outras redes, outras confusões. E o foco saía daquilo”, explicou.

Tatiana considera, contudo, que o contexto de confinamento poderá ter contribuído para que a proximidade entre os dois se intensificasse. “O confinamento em si e a única pessoa que está ao lado dele constantemente sendo ela, não tem como”, explicou.

A ex-concorrente garantiu ainda que os dois não tinham verdadeira noção do impacto que os gestos de carinho e as chamadas “conchinhas” poderiam estar a ter cá fora. “Digo-lhe com certeza porque eu vivi a mesma coisa”, afirmou, recordando a sua própria experiência noutro programa em que entrou.

Tatiana lembrou também a entrada de Joana na casa e os alertas que foram feitos aos concorrentes sobre a perceção exterior da relação. Ainda assim, considera que Vanessa percebeu o que estava a acontecer, mas decidiu manter a postura.

“A Vanessa entendeu, claro que ela percebeu. Só que claro, eu tinha que manter a postura dela. Ela não podia deixar cair. Nunca ia admitir que estava apaixonada, por exemplo”, contou.