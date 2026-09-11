Fora do Big Brother Verão, Vanessa mostra-se revoltada com o que descobriu: «Devia era ter vergonha»

Sem esconder a diferença de idades, atriz portuguesa mostra-se apaixonada: «Ele é mesmo muito mais novo»

Vanessa foi uma das concorrentes que mais protagonizou confrontos no Big Brother Verão, mas, curiosamente, não foi Tatiana quem recebeu as críticas mais duras depois da saída da casa.

Em conversa com Cristina Ferreira, no Dois às 10, Vanessa apontou o dedo a Raquel e não poupou nas palavras.

«O mais difícil para mim foi a Raquel. Devia era ter vergonha agora que chega cá fora e com as coisas que diz», afirmou Vanessa, referindo-se aos comentários feitos por Raquel sobre a forma como terá prejudicado Iris.

A ex-concorrente revelou ainda que ficou particularmente surpreendida com a postura de Raquel depois do reality show. «Já percebi que veio cá para fora contra mim. Devia era ter vergonha. Lá dentro, sempre que precisou mesmo, eu não concordando e vendo que era delulu...», afirmou.

Cristina Ferreira quis saber se Vanessa considerava agora que tinha errado ao confiar em Raquel. «Mas tu achas que é?», questionou a apresentadora.

Vanessa não hesitou: «Agora acho e devia ter seguido a minha intuição de início. Não me identificava, mas não queria falhar com ela».

A ex-concorrente foi ainda mais longe na avaliação que faz atualmente de Raquel: «A Raquel sempre teve maldade dentro dela».

Vanessa mostrou, assim, que a relação que manteve com Raquel dentro da casa ficou longe de ser ultrapassada e que as declarações feitas pela concorrente cá fora vieram reacender a tensão entre as duas.