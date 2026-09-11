Fora do Big Brother Verão, Vanessa vê imagens e comenta relação com Boris: «Infelizmente, não posso voltar atrás»

Vanessa, sexta classificada do Big Brother Verão, esteve no Dois às 10 depois de Boris Carvalho e falou abertamente sobre a relação que os dois construíram dentro da casa.

Em conversa com Cristina Ferreira, a concorrente esclareceu os momentos de maior proximidade entre ambos e garantiu que nunca existiram sentimentos amorosos.

A apresentadora confrontou Vanessa sobre as chamadas “conchinhas” que protagonizou com Boris e quis perceber se o facto de o concorrente ser casado terá condicionado a forma como viveu aqueles momentos.

«A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?», questionou Cristina Ferreira.

Vanessa explicou que a proximidade surgiu de forma natural no contexto do reality show, onde os concorrentes convivem 24 horas por dia e acabam por criar ligações muito fortes. Para a ex-concorrente, aquilo que viveu com Boris não passou de uma amizade e de uma relação de grande proximidade dentro da casa.

Ainda assim, ao rever algumas das imagens, Vanessa reconheceu que determinadas situações poderiam ter sido evitadas. «Foi um erro meu e dele», admitiu, acrescentando: «Infelizmente, não posso voltar atrás».

A ex-concorrente rejeitou, no entanto, a existência de qualquer sentimento amoroso por Boris e garantiu que a ligação entre os dois era de amizade.

Vanessa fez ainda questão de deixar claro que pretende levar essa amizade para fora do reality show. Mais do que manter a relação com Boris, a concorrente quer continuar próxima também da família do ex-companheiro de casa.

Depois de semanas de convivência intensa, Vanessa garante assim que as “conchinhas” ficaram dentro do contexto do Big Brother Verão e que, cá fora, pretende preservar a amizade que construiu com Boris e com a família.