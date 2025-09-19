Enquanto ator, nunca vai beijar um homem. Viriato Quintela expõe limite pessoal a Cláudio Ramos

No «Dois às 10», Viriato Quintela abriu o coração sobre as polémicas que marcaram a sua passagem pelo «Big Brother Verão» e assumiu, sem rodeios, quais são os seus limites pessoais.

Viriato Quintela, que conquistou o 3.º lugar no Big Brother Verão, esteve esta quinta-feira, 18 de setembro, no Dois às 10, em conversa com Cláudio Ramos. O ator fez o balanço da sua participação no reality show e esclareceu algumas das críticas de que tem sido alvo.

Sobre os comentários polémicos e alegadamente machistas, Viriato reagiu: «Isso foi injusto. O machismo é nós acharmos que somos superiores à mulher, eu não acho absolutamente nada disso (…) Portanto, eu quanto muito até sou feminista. Mas quero continuar a abrir portas a mulheres, quero ser essa pessoa, quero que as mulheres passem primeiro.»

Cláudio Ramos foi mais longe e questionou o motivo para o ator se ter recusado a vestir-se de mulher numa dinâmica dentro da casa: «Não tinha grande vontade de estar ali a fazer algo para a apresentadora da Malveira. (…) Era um limite pessoal meu. Não queria, não me sentia à vontade, não achei que me ia divertir e só por isso.»

Outra das afirmações que levantou discussão foi a recusa de Viriato em beijar um homem em cena. O ator assumiu que se trata de uma escolha pessoal: «Não o faria. Já pensei sobre isso, será que é hipócrita da minha parte? (…) Mas, mais uma vez, são aqueles limites pessoais que não quero passar. Sou assim, não significa que tenha qualquer preconceito. Não me dou como exemplo para ninguém, mas vivo a minha verdade.»

Por fim, reforçou que não teme qualquer consequência profissional. Veja a conversa completa: