Enquanto ator, nunca vai beijar um homem. Viriato Quintela expõe limite pessoal a Cláudio Ramos

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:23

No «Dois às 10», Viriato Quintela abriu o coração sobre as polémicas que marcaram a sua passagem pelo «Big Brother Verão» e assumiu, sem rodeios, quais são os seus limites pessoais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Viriato Quintela, que conquistou o 3.º lugar no Big Brother Verão, esteve esta quinta-feira, 18 de setembro, no Dois às 10, em conversa com Cláudio Ramos. O ator fez o balanço da sua participação no reality show e esclareceu algumas das críticas de que tem sido alvo.

Sobre os comentários polémicos e alegadamente machistas, Viriato reagiu: «Isso foi injusto. O machismo é nós acharmos que somos superiores à mulher, eu não acho absolutamente nada disso (…) Portanto, eu quanto muito até sou feminista. Mas quero continuar a abrir portas a mulheres, quero ser essa pessoa, quero que as mulheres passem primeiro.»

Cláudio Ramos foi mais longe e questionou o motivo para o ator se ter recusado a vestir-se de mulher numa dinâmica dentro da casa: «Não tinha grande vontade de estar ali a fazer algo para a apresentadora da Malveira. (…) Era um limite pessoal meu. Não queria, não me sentia à vontade, não achei que me ia divertir e só por isso.»

Outra das afirmações que levantou discussão foi a recusa de Viriato em beijar um homem em cena. O ator assumiu que se trata de uma escolha pessoal: «Não o faria. Já pensei sobre isso, será que é hipócrita da minha parte? (…) Mas, mais uma vez, são aqueles limites pessoais que não quero passar. Sou assim, não significa que tenha qualquer preconceito. Não me dou como exemplo para ninguém, mas vivo a minha verdade.»

Por fim, reforçou que não teme qualquer consequência profissional. Veja a conversa completa:

Temas: Big brother verão Viriato Quintela Dois às 10 Claudio Ramos

RELACIONADOS

Viriato Quintela recebe telefonema e declaração de ex-concorrente do «Big Brother Verão»: «Vou levar para a minha vida»

A Não Perder

Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

Há 2 min

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Há 1h e 2min

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Há 1h e 32min

Sabe porque é que há sempre um espelho no elevador? Vai ficar surpreendido!

Há 2h e 2min

Cuidado com as saladas embaladas: veja o que pode acontecer se não as lavar antes de comer

Há 2h e 32min

André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

Há 2h e 43min

Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

Hoje às 11:18
MAIS

Mais Vistos

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Hoje às 11:16

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Hoje às 11:56

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Ontem às 15:54

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Há 32 min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Ontem às 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Ontem às 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Ontem às 15:38

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Ontem às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

17 set, 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

17 set, 09:03

Fotos

Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

Há 2 min

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Há 32 min

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Há 1h e 2min

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Há 1h e 32min