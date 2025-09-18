Viriato Quintela recebe telefonema e declaração de ex-concorrente do «Big Brother Verão»: «Vou levar para a minha vida»

No «Dois às 10», Viriato Quintela falou das amizades que leva do «Big Brother Verão» e acabou surpreendido por uma chamada inesperada de Ana Duarte, que deixou claro: «Somos muito bons amigos».

Após ter conquistado o 3.º lugar no Big Brother Verão, Viriato Quintela esteve esta quinta-feira, 18 de setembro, no programa Dois às 10, da TVI, onde conversou com Cláudio Ramos sobre a experiência no reality show e as ligações que criou dentro da casa.

Questionado sobre os concorrentes que pretende levar para a vida, o ator não hesitou: «Em ordem decrescente conforme saíram: a Jéssica, a Bruna, o Paim, o Bruno de Carvalho, ainda ontem estava a conversar com o Bruno e com o Manuel Melo. São pessoas que eu me cruzei lá dentro, sinto e depois eu disse-lhes: ‘Eu vou ser vosso amigo enquanto vocês me quiserem como amigo’.»

A conversa acabou por se tornar ainda mais animada quando Cláudio Ramos perguntou sobre Ana Duarte: «E a Pocahontas fica para a vida?» De imediato, Viriato confirmou: «Sim, fica.»

Nesse momento, a cantora entrou em direto por telefone para surpreender o amigo: «Olha é assim, Viriato, é bom que tires o meu nome da tua boca», disse em tom divertido.

Pouco depois, a cantora deixou palavras de carinho: «O Viriato é uma pessoa incrível e agora estávamos a ver as imagens lá dentro da casa, realmente ali é tudo muito intenso e hoje, visto de fora, sei perfeitamente que todos os comentários que ele fez não foram de todo com má intenção. (…) É uma pessoa maravilhosa, sim, que vou levar para a minha vida.»

Um momento leve e cheio de cumplicidade que mostrou a amizade especial entre Viriato Quintela e Ana Duarte, nascida dentro da casa do Big Brother Verão e que promete prolongar-se cá fora.