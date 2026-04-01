Ex-concorrente expõe episódio que não foi exibido com o "Big Brother" no confessionário

  • Joana Lopes
  • 1 abr, 17:00
Confessionário
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Uma ex-concorrente do “Big Brother” surpreendeu ao expor um momento inédito passado no confessionário, garantindo que a situação nunca foi mostrada aos espectadores.

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Erica Reis abriu o coração à SELFIE e revelou hábitos, receios e pequenas manias pouco conhecidas. Entre fobias inesperadas e objetos de infância que continuam presentes no seu dia a dia, a ex-concorrente do reality show da TVI "Big Brother 2025" mostra um lado divertido, humano e, por vezes, surpreendentemente peculiar.

  1. "Tenho uma fobia enorme a comida fora do prazo. Se eu pudesse, até água iria ver se tinha passado o prazo";
  2. "Tenho fobia a traças. Não gosto mesmo do formato delas. Até as borboletas são muito giras, mas o formato das traças assusta-me mesmo";
  3. "A minha família chama-me 'Ericão'. É para ser irónico, porque eu sempre fui magrinha e muito pequenina";
  4. "O Big, ocasionalmente, deixava-me desabafar em inglês durante dez minutos, porque, sempre que discutia dentro da casa do 'Big Brother', acabava por ficar bloqueada por não saber o que dizer em português";
  5. "Tenho um peluche chamado 'Zara' há muitos anos e levo-o comigo para todo o lado. Não foi permitido entrar na casa do 'Big Brother', mas até agradeço, porque assim ninguém mexeu nele".
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Temas: Big Brother
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