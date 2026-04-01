Ex-concorrente expõe episódio que não foi exibido com o "Big Brother" no confessionário

Erica Reis abriu o coração à SELFIE e revelou hábitos, receios e pequenas manias pouco conhecidas. Entre fobias inesperadas e objetos de infância que continuam presentes no seu dia a dia, a ex-concorrente do reality show da TVI "Big Brother 2025" mostra um lado divertido, humano e, por vezes, surpreendentemente peculiar.

"Tenho uma fobia enorme a comida fora do prazo. Se eu pudesse, até água iria ver se tinha passado o prazo"; "Tenho fobia a traças. Não gosto mesmo do formato delas. Até as borboletas são muito giras, mas o formato das traças assusta-me mesmo"; "A minha família chama-me 'Ericão'. É para ser irónico, porque eu sempre fui magrinha e muito pequenina"; "O Big, ocasionalmente, deixava-me desabafar em inglês durante dez minutos, porque, sempre que discutia dentro da casa do 'Big Brother', acabava por ficar bloqueada por não saber o que dizer em português"; "Tenho um peluche chamado 'Zara' há muitos anos e levo-o comigo para todo o lado. Não foi permitido entrar na casa do 'Big Brother', mas até agradeço, porque assim ninguém mexeu nele".