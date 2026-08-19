Toda a gente está a falar disto. Nem vai acreditar como estão hoje os filhos dos casais do "Big Brother"

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O tempo passou e os filhos de alguns dos casais mais marcantes do Big Brother cresceram. Veja como estão hoje e descubra as mudanças que surpreenderam os fãs do reality show.

Desde a primeira edição, estreada em setembro de 2000, que o "Big Brother" habituou os espetadores a tudo aquilo que faz parte de uma novela da vida real: alegrias, tristezas, discussões e, claro, amor. Muito amor.

Dentro da casa mais vigiada do país, alguns concorrentes apaixonaram-se. Fora do "Big Brother", alguns desses romances chegaram ao fim, enquanto outros continuam até aos dias de hoje. Além disso, alguns destes amores deram fruto.

É o caso de Telmo e Célia. O casal, do "Big Brother 1", continua unido e tem dois filhos: Alexandre, de 17 anos, e Rafael, de cinco. A "mãe babada" costuma publicar muitas fotografias dos dois nas redes sociais, onde os elogios se multiplicam.

Verónica e Sérgio viveram uma paixão intensa na segunda edição do "Big Brother", mas atualmente seguem caminhos separados. Ainda assim, existe algo que os ligará para sempre: Beatriz, a filha que têm em comum.

Lara e Pedro, que conquistaram o país inteiro no "Big Brother 3", têm igualmente um elo inquebrável, apesar de também estarem separados. Os dois são pais de Pedro, de 18 anos, e Afonso, de 16.

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Também na quarta edição do "Big Brother" houve espaço para o romance, com um casal que permanece junto: Nando e Filipa, pais de Rodrigo, de 14 anos.

Nas várias edições do "Big Brother" com figuras públicas, os famosos também não conseguiram resistir à paixão. Um dos casais mais acarinhados pelos portugueses foi Ricky e Daniela Faria, do "Big Brother Famosos 1". Os dois conheceram-se na casa mais vigiada do país, em 2002, continuam juntos e são pais de Guilherme, de 16 anos.

Veja agora como estão crescidos os filhos de alguns dos casais formados pelo "Big Brother", na galeria de fotografias que preparámos para si.

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Temas: Big Brother
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