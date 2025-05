Noite de romance aquece a casa do «Big Brother». E temos tudo em vídeo!

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

Do paraíso ao inferno? Diogo Bordin bate com a porta após forte discussão com Carolina Braga. Veja todas as imagens

O amor é rei no Big Brother: Todas as imagens do pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga aqui

Um momento romântico marcou a noite passada no «Big Brother».

A «Curva da Vida» de Diogo Bordin, concorrente do «Big Brother 2025», foi um dos momentos mais emotivos da gala do passado domingo. O modelo brasileiro, de 32 anos, abriu o coração ao recordar episódios marcantes da sua vida e ao falar sobre o amor que encontrou dentro da casa mais vigiada do país: Carolina Braga.

Durante o relato, Diogo revelou ter sofrido de assédio no mundo da moda, episódio que o marcou profundamente: «Comecei a ficar triste com o trabalho enquanto modelo». Em 2017, decidiu mudar de rumo e foi para Barcelona, onde trabalhou com um amigo. Anos depois, regressou a São Paulo para estar com as sobrinhas e foi então que recebeu uma proposta para trabalhar numa agência de viagens. No meio dessas mudanças, viveu uma relação intensa que durou apenas quatro meses e que lhe trouxe muitas inseguranças: «Eu tinha muitas crises, só me apetecia chorar», confessou.

Foi em 2025 que Diogo decidiu mudar radicalmente de vida. Deixou o Brasil e entrou no «Big Brother 2025».. E foi já dentro da casa que conheceu Carolina, que o marcou de forma inesperada. «Carolina foi totalmente inesperada. Com a Carol, tenho a certeza que aqui foi só o começo e vai continuar lá fora», afirmou, visivelmente emocionado. «Quero ficar nesta casa até apagarem as luzes. E com a Carol é só o primeiro passo, tenho a certeza que lá fora tudo vai continuar melhorando dia após dia», terminou.

O «Big Brother 2025» tem sido uma edição intensa, repleta de emoções, confrontos e estratégias surpreendentes. Desde a estreia tem conquistado os portugueses com a força das suas histórias humanas e relações verdadeiras, como a de Diogo e Carolina, que já está a conquistar o coração do público.