Só há três concorrentes do Big Brother Verão com quem Ana Catharina quer manter contacto

No «Dois às 10», Ana Catharina deu a sua primeira entrevista após a expulsão do Big Brother Verão.

Ana Catharina foi a terceira concorrente expulsa do Big Brother Verão, mas garante que leva do programa mais do que apenas a experiência do jogo: leva amizades que quer manter fora da casa.

Em conversa no Dois às 10, a ex-concorrente revelou os nomes das três pessoas com quem deseja continuar em contacto: Luíza Abreu, Kina e Jéssica Vieira: “A Jéssica é muito querida e a Kina é engraçada”, partilhou Ana Catharina, explicando que, embora ache os restantes colegas “interessantes”, não criou uma ligação tão próxima com eles.

Mas foi sobre Luíza Abreu que teceu as palavras mais emotivas: “Maravilhosa. Ela tem um coração enorme e identifiquei-me logo.”

A ex-concorrente, que se destacou também por comentários firmes sobre outras situações na casa, como o seu conflito com Catarina Miranda, diz que está tranquila com a sua saída: “Foi ótimo eu ter saído. Eu não conseguiria ficar onde não sou respeitada.”

Agora, fora do jogo, Ana Catharina segue focada em retomar a sua vida, mas faz questão de levar do reality show os laços que construiu com autenticidade.