Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:22

Após a saída do Big Brother Verão, Ana Duarte falou sobre a polémica em torno da sua Curva da Vida e emocionou-se ao recordar o reencontro com a filha, garantindo: “Não há dinheiro que pague a cabecinha da minha filha”.

Depois da expulsão do Big Brother Verão, Ana Duarte continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do país. A cantora abriu o coração no programa “Dois às 10”, onde falou não só da sua experiência no reality show, mas também da polémica que se gerou após a sua Curva da Vida.

Durante o momento mais íntimo do jogo, Ana Duarte abordou o divórcio do pai da filha. Pouco depois, este reagiu publicamente, através de um comunicado em que apresentava uma versão diferente dos factos. “Acredito que a verdade vem sempre ao de cima”, afirmou a ex-concorrente.

A emoção foi maior quando recordou o reencontro com a filha, após a saída do programa e ao perceber que a polémica a estava a afetar:
“Se soubesse, tinha saído. Não há dinheiro que pague a cabecinha da minha filha”, disse, em lágrimas.

Apesar das dificuldades e da turbulência que a participação no Big Brother Verão trouxe à sua vida, Ana Duarte mostra-se determinada a seguir em frente, sempre com a família como prioridade.

Temas: Big Brother Ana duarte Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

