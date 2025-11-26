Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

A reconciliação que muitos fãs já suspeitavam está confirmada: Ana Duarte voltou para Diogo Barosa, o “grande amor” da sua vida, depois de dez anos de relação, uma separação em 2025 e uma reaproximação que, diz a cantora, aconteceu “de forma muito natural”.

A reconciliação que muitos fãs já suspeitavam acabou por ser finalmente confirmada: Ana Duarte voltou para os braços de Diogo Barosa, o homem que sempre descreveu como “o grande amor da sua vida”. Depois de uma relação de dez anos, marcada por cumplicidade e felicidade, e que terminou no início de 2025, a cantora revela agora que o amor falou mais alto.

A confirmação não veio pela própria, mas sim de forma inesperada, através de Bruna, no «Dois às 10». Durante o programa, a cantora revelou que Ana Duarte e Diogo Barosa estão novamente juntos, deixando no ar aquilo que muitos seguidores já desconfiavam.

A história, para quem acompanhou o “Big Brother Verão”, não é nova: na “Curva da Vida”, Ana abriu o coração e assumiu que Diogo sempre foi o seu porto seguro, descrevendo-o como “o grande amor” e admitindo a falta que sentia dele.

Agora, longe das câmaras e de volta à vida real, a cantora confirma que a reconciliação aconteceu de forma natural e inevitável. “Quando estive no BB percebi a falta que ele me fazia e o quanto ainda o amava”, confessou a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.