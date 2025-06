Este foi um dos momentos mais emocionantes da televisão portuguesa dos últimos tempos

Fã de 84 anos não contém a emoção ao ser surpreendida em direto pelo seu ídolo, o Big.

Esta manhã, o programa «Dois às 10» foi palco de um dos momentos mais emocionantes da televisão portuguesa dos últimos tempos. Bernadete, uma das convidadas em estúdio, foi surpreendida com uma mensagem muito especial vinda diretamente do Big Brother. Aos 84 anos, Bernadete confessou ser uma seguidora incondicional do reality show há mais de duas décadas — e a emoção tomou conta do estúdio quando finalmente ouviu a voz que a acompanha há tantos anos, agora dedicada só a ela.

«Olá, Bernadette. Ouvi dizer que é muito fã do 'Big Brother', que não perde uma edição e que até come à mesma hora que os meus concorrentes», começou por dizer o Big, num tom carinhoso e bem-humorado. «Na verdade, quero agradecer-lhe o carinho e mandar-lhe um grande beijinho a si, à família e ao seu Big de quatro patas».

As palavras tocaram fundo em Bernadete, que não conteve as lágrimas. Visivelmente emocionada, deixou também uma resposta que fez vibrar os corações de quem assistia:

«Eu estou feliz. Estou feliz. Porque eu adoro este homem. Não o conheço, só conheço a voz, mas adoro este homem», disse, entre lágrimas e sorrisos.

A ligação de Bernadete ao Big Brother é tão forte que até o seu cão recebeu o nome de Big, uma homenagem carregada de afeto.

O momento ganhou ainda mais intensidade quando Bernadete acrescentou: «Tenho pena dele às vezes… Atura muito». Uma frase simples, mas que revela o carinho e o sentido de proximidade que muitos telespectadores sentem por esta figura icónica da televisão portuguesa, que há mais de 20 anos faz parte da rotina de tantas famílias.

A surpresa no «Dois às 10» foi um tributo bonito à lealdade e ao afeto de uma fã dedicada, mas também um lembrete da forma como a televisão, quando feita com verdade, consegue criar laços que ultrapassam o ecrã.