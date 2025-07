Em momento raro, Bruna Gomes recorda depressão que a levou ao 'fundo do poço' «Não sabia como sair daquela situação»

Como nunca a viu: As fotos do novo look arrosado e radical de Bruna Gomes

Ainda se lembra do primeiro beijo de Bernardo e Bruna? A história de amor do momento em imagens

Bruna Gomes, influencer e vencedora de um Big Brother, esteve no Dois às 10. Falou com Cristina Ferreira sobre uma fase difícil da sua vida e, claro, de Bernardo Sousa, o namorado.

Bruna Gomes foi a convidada de Cristina Ferreira no Dois às 10 desta segunda-feira, onde, à mesa do pequeno-almoço, falou da fase mais difícil da sua vida, da leveza com que hoje encara o dia a dia — e da importância dos gestos mais simples.

A influenciadora brasileira, que se mudou para Portugal depois de participar no Big Brother Famosos, revelou que o diagnóstico de depressão em 2020 foi um momento de viragem: «É justamente por isso que eu me lembro todos os dias do simples e do que preenche a alma».

Bruna explicou que, na altura em que se sentia “no fundo do poço”, deixou de fazer coisas básicas que antes lhe davam prazer. «Quando estava triste, eu não sabia como sair da situação. Até a rotina de tomar pequeno-almoço, eu tinha deixado de lado. Ou fazer uma skin care que eu adoro», confessou.

Agora, garante, voltou a valorizar os pequenos momentos: «Na minha rotina coloco tudo isso. Porque há pequenas coisas que fazemos no dia a dia que fazem muita diferença».

Ao lado de Bernardo Sousa — com quem casou numa cerimónia intimista na Madeira — Bruna mostra-se hoje serena, agradecida e com os pés bem assentes na terra. Os dois partilham frequentemente o seu quotidiano nas redes sociais e têm até nomes escolhidos para futuros filhos: Jaime e Caetana.

Bruna Gomes foi a vencedora do Big Brother – Desafio Final, em 2022, e mantém-se uma das figuras mais acarinhadas do público português.