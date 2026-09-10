Cristina Ferreira fala sobre a mulher de Boris e faz confissão: «Ficou um bocadinho magoada comigo»

  • Dois às 10
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Cristina Ferreira comentou a prestação e foi direta com Boris Carvalho durante a emissão do programa e, perante o concorrente do Big Brother Verão, explicou agora a razão para ter adotado uma postura mais rigorosa.

A apresentadora foi perentória ao avaliar as justificações apresentadas pelo convidado. «O eu sou mesmo assim, a mim, não me resolve aquilo que tu fizeste. Percebes?»

A comunicadora revelou ainda que a postura que assumiu acabou por deixar Sara, mulher de Boris, magoada. «A Sara ficou um bocadinho magoada comigo porque eu fui talvez mais crítica do que o Cláudio em relação aos teus comportamentos», contou.

Cristina Ferreira explicou, contudo, que a sua exigência teve um motivo concreto: não aceitar critérios diferentes consoante se trate de um homem ou de uma mulher. «Eu não posso permitir que a uma mulher muitas vezes isto não seja permitido e ela é logo acusada disto e daquilo e a um homem é porque é assim, percebes? É só por isso», afirmou.

A apresentadora destacou ainda o impacto que toda a situação teve em Sara, que viu a sua relação ser questionada publicamente durante a participação de Boris no reality show.

Na primeira entrevista após o fim do reality show, no Dois às 10, o ex-concorrente confessou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que ficou profundamente magoado ao perceber a forma como algumas das suas atitudes foram interpretadas.

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«Já falei isso com a Sara, e isso é que me deixa profundamente triste, é não ter essa noção lá dentro e chegar cá fora e estar associado a isto, quando tudo aquilo que menos queria era isso», desabafou.

Boris referia-se sobretudo à proximidade que manteve com algumas colegas, nomeadamente Joana e Vanessa, e às interpretações que surgiram fora da casa. O segundo classificado garantiu que nunca sentiu qualquer interesse amoroso por Joana: «Eu sou sincero, eu nunca senti isso. Isso digo de coração, eu nunca senti. Não vale a pena estar aqui a dizer que senti, porque é mentira».

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Temas: Big Brother Boris Cristina Ferreira Big Brother Verao
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