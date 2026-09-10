Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

Boris Carvalho saiu do Big Brother Verão em segundo lugar e, já cá fora, deparou-se com uma realidade que não esperava.

Na primeira entrevista após o fim do reality show, no Dois às 10, o ex-concorrente confessou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que ficou profundamente magoado ao perceber a forma como algumas das suas atitudes foram interpretadas.

«Já falei isso com a Sara, e isso é que me deixa profundamente triste, é não ter essa noção lá dentro e chegar cá fora e estar associado a isto, quando tudo aquilo que menos queria era isso», desabafou.

Boris referia-se sobretudo à proximidade que manteve com algumas colegas, nomeadamente Joana e Vanessa, e às interpretações que surgiram fora da casa. O segundo classificado garantiu que nunca sentiu qualquer interesse amoroso por Joana: «Eu sou sincero, eu nunca senti isso. Isso digo de coração, eu nunca senti. Não vale a pena estar aqui a dizer que senti, porque é mentira».

O impacto da situação foi, contudo, grande ao ponto de Boris ter pensado em desistir do programa. «Na segunda-feira, ou seja, no dia a seguir, eu quis-me ir embora», revelou.

O principal motivo foi o receio de estar a fazer sofrer a família. «A partir do momento em que eu senti que era a minha família que estava a passar mal, ou seja, que eu estava a ser mal interpretado e que podia estar a fazer sofrer os meus pais», explicou.

Boris admitiu que, dentro da casa, não tinha verdadeira noção da dimensão que a situação estava a tomar cá fora. Agora, depois de perceber a perceção criada em torno da sua postura, assume que foi uma das descobertas mais difíceis do pós-Big Brother Verão.