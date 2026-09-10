Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Boris Carvalho saiu do Big Brother Verão em segundo lugar e, já cá fora, deparou-se com uma realidade que não esperava.

Na primeira entrevista após o fim do reality show, no Dois às 10, o ex-concorrente confessou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que ficou profundamente magoado ao perceber a forma como algumas das suas atitudes foram interpretadas.

«Já falei isso com a Sara, e isso é que me deixa profundamente triste, é não ter essa noção lá dentro e chegar cá fora e estar associado a isto, quando tudo aquilo que menos queria era isso», desabafou.

Boris referia-se sobretudo à proximidade que manteve com algumas colegas, nomeadamente Joana e Vanessa, e às interpretações que surgiram fora da casa. O segundo classificado garantiu que nunca sentiu qualquer interesse amoroso por Joana: «Eu sou sincero, eu nunca senti isso. Isso digo de coração, eu nunca senti. Não vale a pena estar aqui a dizer que senti, porque é mentira».

O impacto da situação foi, contudo, grande ao ponto de Boris ter pensado em desistir do programa. «Na segunda-feira, ou seja, no dia a seguir, eu quis-me ir embora», revelou.

O principal motivo foi o receio de estar a fazer sofrer a família. «A partir do momento em que eu senti que era a minha família que estava a passar mal, ou seja, que eu estava a ser mal interpretado e que podia estar a fazer sofrer os meus pais», explicou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Boris admitiu que, dentro da casa, não tinha verdadeira noção da dimensão que a situação estava a tomar cá fora. Agora, depois de perceber a perceção criada em torno da sua postura, assume que foi uma das descobertas mais difíceis do pós-Big Brother Verão.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big Brother Boris Big Brother Verao Dois às 10 Reality show
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Aos 62 anos, ator da TVI mostra-se em excelente forma física e a viver uma bonita história de amor: «Maravilhoso»

Hoje às 09:31

Sem esconder a diferença de idades, atriz portuguesa mostra-se apaixonada: «Ele é mesmo muito mais novo»

Hoje às 09:17

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Ontem às 16:00

Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»

Ontem às 15:51

Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»

Ontem às 15:11

Um dos cafés mais consumidos em Portugal está a gerar polémica: "Devia ser proibido"

Ontem às 15:00

Teresa Silva regressou ao Big Brother e, fora da casa, o marido não passa despercebido: «Poderoso»

Ontem às 14:06
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz recebe mensagem sobre separação de famoso casal português: «Preferia não ter acabado de saber»

Há 3h e 54min

Cristina Ferreira sobre a estreia do Big Brother All Stars: «Tanto que eu queria ter falado»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»

Há 2h e 32min

Cá fora, Nuno reage a situação no “Big Brother Verão”: “Eu não sabia que estavam a fazer isso. (…) Fiquei chocado”

Ontem às 11:56

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Ontem às 17:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Fora do Estúdio

Aos 62 anos, ator da TVI mostra-se em excelente forma física e a viver uma bonita história de amor: «Maravilhoso»

Hoje às 09:31

Sem esconder a diferença de idades, atriz portuguesa mostra-se apaixonada: «Ele é mesmo muito mais novo»

Hoje às 09:17

Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»

Ontem às 15:51

Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»

Ontem às 15:11

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

Há 1h e 24min

Aos 62 anos, ator da TVI mostra-se em excelente forma física e a viver uma bonita história de amor: «Maravilhoso»

Hoje às 09:31

Sem esconder a diferença de idades, atriz portuguesa mostra-se apaixonada: «Ele é mesmo muito mais novo»

Hoje às 09:17

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Ontem às 17:00