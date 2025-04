«Casava!» e «Bruna Gomes voltou!»: Novos concorrentes do «Big Brother» dão que falar

Saiba tudo sobre os novos concorrentes do «Big Brother».

A entrada de Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves na casa do «Big Brother» não passou despercebida aos fãs do reality show. Assim que os novos concorrentes foram apresentados, os comentários nas redes sociais começaram a multiplicar-se e as opiniões estão ao rubro.

A modelo brasileira Adrielle Peixoto, de 24 anos, chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e acabou por ficar. Agora, entra na casa mais vigiada do país tem um objetivo claro: vencer. A jovem destaca-se pelo seu otimismo e personalidade forte, algo que rapidamente conquistou os seguidores do programa.

Nos comentários, muitos elogiaram a sua energia positiva e compararam-na a anteriores concorrentes. «Bruna Gomes voltou em outro corpo! Já amei!» e «Gostei, engraçada. Era o que faltava na casa!» são dois exemplos dos vários comentários que se podem ler. Comparada a Bruna Gomes, uma das concorrentes mais marcantes de edições anteriores, Adrielle já conquistou os fãs.

Aos 41 anos, Luís Gonçalves traz para o «Big Brother» uma experiência de vida intensa. Personal Trainer, ex-Ranger, ex-Fuzileiro e ex-GNR, garante que vai jogar com um sentido de justiça apurado e sem medo de dizer o que pensa. Solteiro e pai de uma filha de 13 anos, Luís entra com um único objetivo: vencer os 100 mil euros e fazer história no programa.

Mas se a sua estratégia de jogo ainda está por revelar, o impacto na audiência já está garantido. Assim que foi anunciado, os elogios dispararam. «Ufaaa! Casava 🤣😻 Se tiver tanto de jogador como de beleza vai ser incrível 😂» e «Adorei, vamos ver!», comentaram os seguidores.

Com carisma e presença marcante, Luís promete mexer com as dinâmicas da casa e, tal como o concorrente Diogo Bordin, com os corações cá fora.

Veja, em cima, a galeria e conheça melhor os novos concorrentes do «Big Brother».