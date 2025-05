Um dos momentos mais inesperados do «Big Brother» já conquistou mais de 1 milhão de visualizações

O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

Gesto inesperado de concorrente do «Big Brother» torna-se viral nas redes sociais.

O «Big Brother» voltou a surpreender os fãs. Esta semana, um vídeo tornou-se viral ao mostrar um dos concorrentes mais emblemáticos da história dos reality shows nacionais, Bruno Savate, de forma absolutamente inesperada: vestido de bailarina e com uma energia contagiante, arrancando gargalhadas e aplausos dentro e fora da casa.

O momento, registado durante uma aula de samba conduzida por Carolina Braga, foi partilhado no Instagram da TVI rapidamente se tornou viral, ultrapassando a marca de 1 milhão de visualizações. Os fãs não pouparam elogios à coragem e ao sentido de humor do concorrente, destacando a sua capacidade de se reinventar e de proporcionar momentos de pura diversão.

Veja, abaixo, o vídeo:

Bruno Savate, de 38 anos, é uma das figuras mais reconhecidas do universo dos reality shows. Conhecido pelo seu temperamento forte e postura estratégica, surpreendeu os colegas e o público ao deixar-se levar pelo bom humor, com um look inesperado e com um à vontade que arrancou gargalhadas dentro e fora da casa.

Este episódio veio reforçar o carisma do concorrente, que não tem receio de se expor e divertir, quebrando por completo com a imagem dura que, por vezes, lhe é associada. E os números não mentem: o público adorou.