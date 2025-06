Assim que saiu do Big Brother, Carina Frias recebeu mensagem de ex-concorrente: «Foi preocupado»

A ex-concorrente do Big Brother, Carina Frias, fez o balanço da sua participação no reality show da TVI.

No programa «Dois às 10», Carina Frias, ex-concorrente do Big Brother 2025, abriu o coração e falou sobre a forma como foi percebida durante a sua estadia na casa. Antes disso, revelou como está a ser a adaptação à realidade. Na casa, conseguiu criar amizades e houve até quem pensasse que poderia surgir uma relação com ex-concorrentes, que a elogiaram. A propósito disso, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionaram Carina se já tinha recebido alguma mensagem: "O Tiago já mandou para saber como estou, mas é porque é um grande amigo"

Sobre o tempo que passou no Armazém, espaço paralelo do jogo que teve um forte impacto na sua experiência. “Para mim, o Armazém prejudicou-me nesse aspeto”, afirmou, referindo-se à imagem com que ficou junto dos outros concorrentes. Carina explicou que, por estar regularmente chamada ao confessionário e por participar com frequência nos diretos, sentia não ser planta — algo que a acusavam.

O certo é que Carina foi-se destacando ao longo do jogo e chegou quase à final, depois de ser nomeada constantemente.