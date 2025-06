«Sentiste alguma coisa?»: Carina Frias comenta beijo de Luís Gonçalves

No «Dois às 10», Carina Frias, a concorrente expulsa do «Big Brother», fala de um possível interesse amoroso de Luís.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Carina Frias para uma conversa descontraída e sem filtros, onde não faltaram perguntas diretas — algumas delas sobre a sua relação com Luís Gonçalves, finalista do Big Brother 2025. “Sentiste mais espírito de irmão ou de homem que lhe posso dar um beijo?”, perguntou Cristina, apanhando Carina de surpresa.

A ex-concorrente garantiu que sempre existiu uma amizade verdadeira e sensação de irmão mais velho e, apesar do beijo do pescoço ter sido recebido de forma surpreendente, acredita que se trate da confiança que os dois têm: "Não tremeu nada em mim, é mesmo de amizade!".

Embora a última semana no jogo tenha sido marcada por discussões e um afastamento visível. Carina deixou claro que a sua decisão foi baseada em princípios: “Eu não vou por conveniências. Se fosse, tinha-me aproximado mais”

Apesar do distanciamento, Carina revelou que quer ver Luís Gonçalves vencer o programa. A admiração pelo percurso do colega mantém-se, mesmo depois das diferenças.