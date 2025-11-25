Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga voltou a abrir o coração. A ex-concorrente do Big Brother 2024 revelou estar novamente numa relação com um antigo namorado e explicou porque decidiu tornar tudo público — aproveitando ainda para deixar uma mensagem a Diogo Bordin, com quem viveu um romance dentro da casa mais vigiada do país.

Carolina Braga surpreendeu os seguidores ao oficializar o novo — ou melhor, antigo — romance. A ex-concorrente partilhou vídeos ao lado do ex-namorado e explicou que o fez por vontade própria e pelo simples motivo de que ambos estão verdadeiramente felizes, contou agora no «Dois às 10» a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Ao ser questionada sobre a relação atual com Diogo Bordin, o colega por quem se apaixonou no Big Brother 2024, Carolina foi clara e tranquila. “Não falamos desde que terminámos e desejo-lhe tudo de bom.”

A jovem garantiu que não existe qualquer tensão e que o passado ficou exatamente onde devia ficar: no passado. Recorde-se que Carolina e Diogo Bordin viveram um dos pares mais comentados do Big Brother 2024, mas a relação não resistiu à dinâmica fora do programa. Ambos acabaram por seguir caminhos diferentes pouco tempo depois da final.

Agora, com o coração sereno e uma nova fase pela frente, Carolina volta a sorrir ao lado de quem já fez parte da sua vida — e não esconde que se sente mais leve e mais segura nas escolhas que tomou.