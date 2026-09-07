Casamento de ex-concorrentes do Big Brother não escapa a onda de críticas: «Parecem vestidos para um funeral»

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Iury Mellany e Daniel Monteiro casaram-se este sábado, dia 5, numa cerimónia que reuniu família, amigos e vários rostos conhecidos dos reality shows da TVI.

Nas redes sociais, foram partilhadas várias imagens do grande dia, onde é possível ver alguns dos ex-concorrentes ao lado dos noivos. Mas houve um pormenor que não passou despercebido: o dress code escolhido para os convidados foi o preto.

Se muitos elogiaram a elegância e a escolha dos noivos, também houve quem criticasse a opção. “Para quê tanta exuberância? Que parolada, e os convidados parecem vestidos para um funeral”, pode ler-se num dos comentários.

As críticas, contudo, não terão surpreendido Iury Mellany e Daniel Monteiro. A escolha do preto foi propositada e previamente definida pelo casal, que já esperava diferentes reações à decisão.

Apesar das opiniões divididas, o casal viveu um dos dias mais importantes das suas vidas rodeado por quem escolheu para testemunhar o momento.

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