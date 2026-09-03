Dois dias antes de casar, ex-concorrente do “Big Brother” muda de visual: «Estou chocada»

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Iury Mellany está a ultimar os preparativos para um dos dias mais importantes da sua vida. Prestes a casar-se com Daniel Monteiro, a antiga concorrente do “Big Brother 2020” decidiu apostar numa mudança de visual e mostrou o resultado nas redes sociais.

A jovem surgiu agora com o cabelo ondulado, uma transformação que não escondeu dos seguidores e que parece ter conquistado totalmente a futura noiva. “Já estou oficialmente pronta para casar!”, anunciou Iury Mellany, visivelmente feliz com o novo visual.

“Não podia estar mais feliz com esta transformação incrível. Um resultado que superou todas as expectativas!”, acrescentou.

Iury e Daniel Monteiro têm o casamento marcado para 5 de setembro, depois de vários meses de preparativos e de algumas novidades já reveladas pelo casal sobre o grande dia.

Nos comentários, muitos são os elogios: «Linda!», «Fabulosa» ou «Estou chocada 😳estás deslumbrante Iury. O cabelo fica te super bem e vê se bem que estás muito feliz com esse teu sorriso lindo!!»

A mudança de visual surge assim na reta final da contagem decrescente para o casamento, numa altura em que Iury já vive a expectativa de subir ao altar.