Emoção sem fim. Voz do Big Brother sai da casa e surpreende no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro

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Iury Mellany e Daniel Monteiro celebraram o casamento no passado sábado, dia 5, numa boda de sonho, rodeados de familiares, amigos e várias figuras conhecidas dos reality shows da TVI. Mas houve uma presença especial que deixou o casal surpreendido: a voz do “Big Brother”.

Foi através de uma mensagem que a conhecida voz do reality show marcou presença no grande dia do casal, que se conheceu e apaixonou durante o “Big Brother 2020”.

É um dia especial para vocês, para as vossas famílias e para os vossos amigos. Mas é também um dia especial para mim. A vossa relação nasceu e cresceu debaixo dos meus olhos e eu não podia estar mais feliz por de alguma forma poder estar também presente”, começou por dizer.

A voz do “Big Brother” não deixou ainda de elogiar o casal: “Sobretudo, poder dizer-vos que bem que ficam os dois juntos. Que par incrível!

Façam o favor de continuarem este caminho de comunhão e felicidade. Parabéns aos dois. É tudo por agora”, concluiu, numa mensagem especial para Iury Mellany e Daniel Monteiro.

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Temas: Big Brother Casamento Dois às 10 Iury Mellany Daniel Monteiro
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