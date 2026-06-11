No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

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Carolina Braga está oficialmente noiva de Diogo Ramos. A ex-concorrente do Big Brother 2025 anunciou recentemente que foi pedida em casamento e, dois dias depois, recorreu às redes sociais para partilhar novos detalhes sobre o momento especial.

Na publicação feita no Instagram, Carolina revelou que o pedido foi cuidadosamente pensado e aconteceu numa data com um significado muito especial. “No dia do meu aniversário, exatamente à hora em que nasci, disse SIM ao amor da minha vida!”, escreveu.

A jovem deixou ainda uma emotiva declaração ao noivo, sublinhando a força da relação que os une: “Há amores que, aconteça o que acontecer, encontram sempre o caminho de volta. E estar contigo é estar em casa. Começa aqui o nosso para sempre.”

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de felicitações ao casal.

Recorde-se que Carolina Braga viveu uma história de amor com Diogo Bordin durante a sua participação no Big Brother 2025. A relação chegou ao fim pouco tempo depois de ambos saírem da casa mais vigiada do País, mas a ex-concorrente acabaria por reencontrar Diogo Ramos, com quem retomou uma relação que culminou agora num pedido de casamento.

Temas: Big Brother Casamento Reality Show TVI Carolina Braga
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