No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

1.ª Companhia. Instrutor Andrade e a mulher divorciaram-se ao fim de 22 anos… e anos depois voltaram a casar: «Não fazia sentido»

Carolina Braga está oficialmente noiva de Diogo Ramos. A ex-concorrente do Big Brother 2025 anunciou recentemente que foi pedida em casamento e, dois dias depois, recorreu às redes sociais para partilhar novos detalhes sobre o momento especial.

Na publicação feita no Instagram, Carolina revelou que o pedido foi cuidadosamente pensado e aconteceu numa data com um significado muito especial. “No dia do meu aniversário, exatamente à hora em que nasci, disse SIM ao amor da minha vida!”, escreveu.

A jovem deixou ainda uma emotiva declaração ao noivo, sublinhando a força da relação que os une: “Há amores que, aconteça o que acontecer, encontram sempre o caminho de volta. E estar contigo é estar em casa. Começa aqui o nosso para sempre.”

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de felicitações ao casal.

Recorde-se que Carolina Braga viveu uma história de amor com Diogo Bordin durante a sua participação no Big Brother 2025. A relação chegou ao fim pouco tempo depois de ambos saírem da casa mais vigiada do País, mas a ex-concorrente acabaria por reencontrar Diogo Ramos, com quem retomou uma relação que culminou agora num pedido de casamento.