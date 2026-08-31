Prestes a casar, casal de ex-concorrentes do Big Brother faz exigência pouco comum aos convidados

Se guarda isto no frigorífico, pare de o fazer. Pode ser perigoso

O grande dia de Iury Mellany e Daniel Monteiro está cada vez mais próximo e, à medida que a data se aproxima, cresce também o nervosismo da ex-concorrente do ‘Big Brother’. Entre decisões, detalhes inesperados e vários vestidos de noiva, o casal está a preparar uma cerimónia que promete não passar despercebida.

Os preparativos estão a todo o vapor e Iury Mellany admite que tem encontrado inspiração em “tudo e mais alguma coisa”. O problema está mesmo em conseguir escolher. “Vamos ter muita coisa, porque não nos conseguimos decidir”, confessou a noiva, entre risos. E, perante tantas opções, a solução parece estar encontrada: “Na dúvida, vai tudo”.

Uma filosofia que Iury leva a sério, sobretudo quando se trata de um dia tão especial. “Ao menos não me arrependo de nada”, explicou.

Um dos pormenores que mais surpreendeu a família do casal foi o dress code escolhido para o casamento: os convidados terão de vestir preto. A ideia partiu de Daniel Monteiro, que encontrou inspiração enquanto pesquisava vídeos de casamentos. “Não, eram casamentos em que os convidados iam de preto”, esclareceu o noivo, depois de a escolha ter causado alguma confusão.

Daniel ficou rendido ao efeito visual da decisão, sobretudo pelo contraste com o vestido da noiva. “Fica tudo tão homogéneo e elegante, todos de negro. Fica tudo tão bonito”, defendeu.

Mas nem todos ficaram convencidos à primeira. Entre mãe, pai, avós e tios, houve quem levantasse imediatamente a questão: “Preto é funeral?” O noivo, porém, não se deixou demover. “Hoje em dia o funeral já não quer dizer que é preto. Há pessoas a ir de branco, até pedem para as pessoas irem de branco”, argumentou.

Iury concordou e respondeu, de forma descontraída: “E o que é que é uma cor, não é?”

A escolha acabou também por conquistar Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, que consideraram o visual “chiquíssimo”. E há ainda uma vantagem prática: “O vestido preto toda a gente tem, olhe, não é preciso gastar muito dinheiro”, brincou Cláudio Ramos.

Se há coisa que parece estar decidida é que Iury Mellany não vai querer limitar-se a um único look no dia do casamento. A ex-concorrente revelou que não terá apenas um vestido, nem dois. Serão “alguns”. E há pelo menos um deles que continua a ser uma incógnita até para a própria noiva: “Um deles não sei como é que é”.

E, com o casamento cada vez mais perto, uma coisa parece certa: entre convidados vestidos de preto, vários vestidos de noiva e muitas decisões tomadas “na dúvida”, Iury Mellany e Daniel Monteiro estão a preparar uma celebração muito à sua imagem.