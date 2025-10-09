Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 5min

Depois de assumir o namoro com Afonso Leitão em televisão, Catarina Miranda voltou a surpreender os fãs com uma declaração apaixonada. No dia de aniversário do namorado, a antiga concorrente mostrou o seu lado mais romântico,

O romance parece estar mais forte do que nunca entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de assumirem publicamente o namoro no programa Momento Certo, a concorrente dos reality shows da TVI voltou a surpreender os fãs com uma declaração de amor emocionante.

Na quarta-feira, 8 de outubro, data em que Afonso completou 25 anos, Catarina recorreu às redes sociais para celebrar o dia especial e expressar todo o carinho que sente pelo namorado. “Hoje o meu melhor amigo, namorado e parceiro de vida faz 25 aninhos. A nossa vida mal começou e eu já sou a mulher mais feliz do mundo ao teu lado”, escreveu a comunicadora, na legenda de uma montagem com imagens do casal.

Afonso Leitão não demorou a reagir à mensagem romântica e retribuiu o gesto com simplicidade, mas muita emoção: “Amo-te muito”, escreveu o antigo militar, ao partilhar a publicação de Catarina na sua própria conta de Instagram.

Apaixonados e cúmplices, os dois parecem atravessar uma fase especialmente feliz, mostrando que a relação nascida sob os holofotes da televisão está a crescer também fora das câmaras

Temas: Big Brother Catarina Miranda Afonso Leitao Dois às 10

